مي فاروق تغني لـ أم كلثوم وتطرب جماهير الأحساء الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء اكتشاف سكين عمرها حوالي 80.000 عام في روسيا حالة إعياء شديدة تُنقل أليوسكي إلى المشفى بيع 3 صقور إيرلندية بـ 233 ألف ريال سجن امرأة 22 عامًا أرسلت سمًّا لترامب ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية أبرز أرقام الحارس ياسين بونو بعد انضمامه لـ الهلال قطاع التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي
أعلن نادي الهلال عن تكفل الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي في النادي بصفقة انتقال الحارس المغربي ياسين بونو لأزرق الرياض حتى عام 2026.
وذكر النادي في بيان له عبر حسابه في منصة “إكس” عن تكفل الوليد بن طلال بصفقة بونو صاحب الـ 32 عامًا للانضمام إلى الهلال لمدة 3 مواسم رياضية.
وجرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.
وجاء تعاقد الهلال مع بونو بسبب ظهور الحارس عبدالله المعيوف بمستوى غير جيد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في السعودية، مما جعل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد على محمد العويس في النهائي ضد النصر يوم السبت الماضي.
بونو لعب مع فريق إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من جيرونا الإسباني، كما نجح مع إشبيلية بالفوز بلقبين في بطولة الدوري الأوروبي.
التعاقد مع ياسين بونو قد يجعل الهلال يوجه الشكر لـ عبدالله المعيوف أو محمد العويس المراقب من نادي الاتحاد، حيث سيكون بونو التعاقد السادس لأزرق الرياض بعد ضم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش والبرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم.
ونشر حساب نادي الهلال عبر منصة “إكس” لقطات من ارتداء بونو لقميص نادي الهلال بعنوان: “ديما هلال، ديما أزرق”.
يذكر أن ياسين بونو كان شارك مع منتخب المغرب في مونديال 2022 بقطر، حيث ساهم في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع، كما سيرتدي القميص رقم 37 مع الهلال في الفترة المقبلة.