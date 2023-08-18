الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال

أعلن نادي الهلال عن تكفل الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي في النادي بصفقة انتقال الحارس المغربي ياسين بونو لأزرق الرياض حتى عام 2026.

وذكر النادي في بيان له عبر حسابه في منصة “إكس” عن تكفل الوليد بن طلال بصفقة بونو صاحب الـ 32 عامًا للانضمام إلى الهلال لمدة 3 مواسم رياضية.

وجرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تعاقد الهلال مع بونو بسبب ظهور الحارس عبدالله المعيوف بمستوى غير جيد في بطولة كأس الملك سلمان للأندية التي أُقيمت مؤخرًا في السعودية، مما جعل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس يعتمد على محمد العويس في النهائي ضد النصر يوم السبت الماضي.

لقبان في مسيرة ياسين بونو

بونو لعب مع فريق إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من جيرونا الإسباني، كما نجح مع إشبيلية بالفوز بلقبين في بطولة الدوري الأوروبي.

التعاقد مع ياسين بونو قد يجعل الهلال يوجه الشكر لـ عبدالله المعيوف أو محمد العويس المراقب من نادي الاتحاد، حيث سيكون بونو التعاقد السادس لأزرق الرياض بعد ضم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش والبرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم.

ونشر حساب نادي الهلال عبر منصة “إكس” لقطات من ارتداء بونو لقميص نادي الهلال بعنوان: “ديما هلال، ديما أزرق”.

يذكر أن ياسين بونو كان شارك مع منتخب المغرب في مونديال 2022 بقطر، حيث ساهم في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع، كما سيرتدي القميص رقم 37 مع الهلال في الفترة المقبلة.