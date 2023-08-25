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عملية التصريف الأولى تشمل 7800 متر مكعب

اليابان تطمئن العالم بعد تصريف مياه فوكوشيما: العينات آمنة

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
اليابان تطمئن العالم بعد تصريف مياه فوكوشيما: العينات آمنة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت السلطات اليابانية، نتائج عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن الإشعاعات فيها تبقى ضمن المستويات الآمنة.

جاء ذلك وفق البيانات الرسمية التي ذكرتها شركة تيبكو المشغلة للمحطة اليابانية اليوم الجمعة، وسط قلق عالمي من خطر تلك المياه أو استخداماتها فيما بعد.

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بدء تصريف المياه

بدوره، قال كيسوكي ماتسو الناطق باسم تيبكو غداة: بدء تصريف المياه إن مستوى الاشعاع في العينات المأخوذة مطابق للتوقعات وأقل من 1500 بيكيريل في الليتر الواحد فيما مستوى الأمان الوطني هو 60 ألف بيكيريل لليتر.

النتائج آمنة

وأشار إلى أن النتائج مشابهة لمحاكاة سابقة أجريناها وأقل بشكل كاف من المستوى الآمن، لافتًا إلى استمرار إجراء تحاليل كل يوم على مدى الشهر التالي وحتى بعد ذلك.

وأضاف: نأمل عبر تقديم تفسيرات سريعة ويسهل فهمها بأن نبدد مختلف المخاوف.

7800 متر مكعب

يذكر أن اليابان أعلنت أمس الخميس تصريف أكثر من مليون ليتر من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما التي دمّرها تسونامي عام 2011، ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه حوالي 17 يومًا وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.

وتنوي تيبكو القيام بثلاث عمليات تصريف أخرى بحلول نهاية مارس المقبل بكميات موازية للعملية الأولى.

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