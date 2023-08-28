اليوم.. أسعار النفط ترتفع إلى 84.70 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع أسواق الأسهم على المستوى العالمي، خاصة بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن وتيرة النمو وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والذي قد يثبط الطلب على الوقود.

ارتفاع أسعار النفط

وبحلول الساعة 0049 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 84.70 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.08 دولار للبرميل مرتفعا 25 سنتاً أو 0.3 بالمئة.

مؤشرات إيجابية

وأوضح توني سيكامور، المحلل لدى ي جي ماركتس، أن النفط استفاد من مؤشرات إيجابية عند الافتتاح بعد أن خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتباراً من اليوم الاثنين في أحدث محاولة لتعزيز الأسواق المتعثرة.

أضاف: “للأسف بعد التخفيض المتواضع لسعر الفائدة (الذي أصدره البنك المركزي الصيني) الأسبوع الماضي، فإن الإعلانات المذكورة أعلاه تُعَد بمثابة إجراء تدريجي آخر لن يغير تشاؤم المستثمرين تجاه الصين”.

برنت وغرب تكساس

وسجل الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط خسارة للأسبوع الثاني يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعاً للغاية.

ومع ذلك، ظلت أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل بدعم من انخفاض مخزونات النفط وتخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك + لمنتجي النفط.