أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء اليوم.. افتتاح طريق عقبة شعار بعد إغلاقه 4 أشهر أمطار غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.91 ريال للجرام طيران ناس يدشن رحلات مباشرة بين جدة وأوش في قيرغيزستان أمطار متفاوتة ومتفرقة وبرد بعدة مناطق بايدن يأمل في لقاء محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في الهند المؤتمرات العمرانية بهرجة إعلامية دون نتائج ملموسة الدولار يتراجع عالميًّا بعد مكاسب خمسة أسابيع متتالية تنويه من حساب المواطن بشأن الدعم الإضافي
يعود طريق عقبة شعار، اليوم الثلاثاء، لاستقبال مركبات المسافرين والموظفين والمنتقلين بين سراة وتهامة منطقة عسير ليسهم في اختصار المعدل الزمني للمسافرين.
ويمثل طريق عقبة شعار شريانًا حقيقيًا ورافدًا مهمًا للحركة التجارية والسياحية والعملية والصحية، والتي افتتحت في ثمانينيات القرن الماضي بطول 14 كم واشتمل إنشاؤها على شق الصخور وفتح 11 نفقًا ونصب 32 جسرًا.
ويأتي افتتاح العقبة اليوم بعد أربعة أشهر من الإغلاق في 6 شوال للعام الماضي في مشروع حُددت أهدافه برفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.
وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها: “كشط وسفلتة، وحواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، وتركيب لوحات إرشادية، وعمل طبقة مقاومة للانزلاق، ومواقف طارئة”.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطرق أنه تم إغلاق عقبة شعار في شهر شوال الماضي لمدة أربعة أشهر وذلك لأعمال الصيانة الجذرية، وسيتم افتتاح العقبة في 6 صفر 1445 .