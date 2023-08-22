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يمثل شريانًا ورافدًا للحركة التجارية والسياحية

اليوم.. افتتاح طريق عقبة شعار بعد إغلاقه 4 أشهر

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
اليوم.. افتتاح طريق عقبة شعار بعد إغلاقه 4 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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يعود طريق عقبة شعار، اليوم الثلاثاء، لاستقبال مركبات المسافرين والموظفين والمنتقلين بين سراة وتهامة منطقة عسير ليسهم في اختصار المعدل الزمني للمسافرين.

ويمثل طريق عقبة شعار شريانًا حقيقيًا ورافدًا مهمًا للحركة التجارية والسياحية والعملية والصحية، والتي افتتحت في ثمانينيات القرن الماضي بطول 14 كم واشتمل إنشاؤها على شق الصخور وفتح 11 نفقًا ونصب 32 جسرًا.

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4 أشهر إغلاق

ويأتي افتتاح العقبة اليوم بعد أربعة أشهر من الإغلاق في 6 شوال للعام الماضي في مشروع حُددت أهدافه برفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أهم الأعمال التي سيتم تنفيذها: “كشط وسفلتة، وحواجز خرسانية، وشرائح عاكسة، ودهانات الأنفاق والمنشآت القائمة، وتركيب لوحات إرشادية، وعمل طبقة مقاومة للانزلاق، ومواقف طارئة”.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطرق أنه تم إغلاق عقبة شعار في شهر شوال الماضي لمدة أربعة أشهر وذلك لأعمال الصيانة الجذرية، وسيتم افتتاح العقبة في 6 صفر 1445 .

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