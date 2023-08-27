اليوم.. انطلاق اختبارات مهاراتي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة

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تنطلق، اليوم الأحد، اختبارات مهاراتي لقياس المهارات المكتسبة لدى طلاب التعليم العام، في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.
ووفقاً لما أعلنته وزارة التعليم فإن الاختبارات تبدأ مع بداية الأسبوع الثاني للعام الدراسي، حيث يقدم الاختبار إلكترونيًا للطلاب على هيئة كراس اختبار يحوي مادة واحدة أو مادتين.
وتهدف اختبارات مهاراتي إلى تحفيز الطلاب لإتقان وتعزيز مهاراتهم في المواد المستهدفة، وتحديد جوانب القوة والضعف لديهم وتجويد نواتج التعليم، وتوفير بيانات تسهم في دعم اتخاذ القرار، على مستوى المدرسة ومكاتب التعليم وإدارات التعليم وقطاعات الوزارة.
ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الاختبارات حضوريًا وإلكترونيًا، بواقع ساعة ونصف الساعة، ويشرف على الاختبار جميع معلمي المواد الدراسية حسب توافق وقت الاختبار مع الجدول الدراسي، ولا يحتاج الاختبار إلى تحضير مسبق من الطالب، وفي حال تعذّر دخول الطالب للاختبار في الموعد المحدد، يمكنه تنفيذ الاختبار في أي وقت خلال 24 ساعة من وقت إطلاق الاختبار، عبر الرابط المباشر لمنصة نظام اختبار .