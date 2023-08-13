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بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة

اليوم.. انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي بمكة المكرمة

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
اليوم.. انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي بمكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق، اليوم الأحد،  فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي “التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتا في العالم وما في حكمها”، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث يستمر لمدة يومين بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم.

ومن جانبه، تفقد وزير الشرون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التحضيرات لانطلاق المؤتمر إضافة إلى الوفود المشاركة.

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ويشتمل حفل الافتتاح على كلمة للسعودية  يلقيها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس المؤتمر، تليها كلمات لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، بعد ذلك تنطلق جلسة الأعمال الأولى برئاسة عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية ومفوض الإفتاء بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، والتي ستناقش (جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية).

 

 

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