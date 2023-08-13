الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات جامعة حفر الباطن تعلن عن وظائف متعاونين للعام الجامعي 1445هـ اليوم.. انطلاق المؤتمر الإسلامي الدولي بمكة المكرمة “سعود الطبية” تحذر من أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي محمد بن سلمان سيحول الشرق الأوسط إلى أوروبا جديدة تقودها الرياض السعودية تسعى للانضمام لتحالف دولي لتصنيع طائرات الجيل السادس طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي مؤتمر “التواصل” دليلاً.. المملكة تعزز مجالات اهتمامها بالإسلام والمسلمين حول العالم ضبط قائد مركبة بالرياض وقف في منتصف الطريق
تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الإسلامي الدولي “التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتا في العالم وما في حكمها”، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة تحت شعار “تواصل وتكامل” برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث يستمر لمدة يومين بمشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة حول العالم.
ومن جانبه، تفقد وزير الشرون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ التحضيرات لانطلاق المؤتمر إضافة إلى الوفود المشاركة.
ويشتمل حفل الافتتاح على كلمة للسعودية يلقيها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس المؤتمر، تليها كلمات لرؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، بعد ذلك تنطلق جلسة الأعمال الأولى برئاسة عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية ومفوض الإفتاء بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، والتي ستناقش (جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية).
فيديو | اليوم.. انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/u73SFoGRqF
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 13, 2023