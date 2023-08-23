Icon

“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية” Icon برعاية الملك سلمان.. مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تنطلق الجمعة Icon رصد وتوثيق الممارسات غير الأخلاقية أكثر ما يحتاجه الإعلام Icon 62 مليون زيارة لمنصة معين الرقمية Icon ردة فعل الوليد بن طلال تجاه مشجع هلالي يسلم على والد فهد بن نافل Icon الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة بـ 48 مئوية Icon سدافكو توافق على توزيع 3 ريالات أرباحاً للسهم Icon اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الحج Icon صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل بنظام التعاقد

اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الحج

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ صباحاً
اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الحج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدّة وظائف (للجنسين) للعمل بنظام التعاقد، بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقاَ للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1.  محلل بیانات.
  2.  مطور برامج.
  3.  أخصائي حماية البيانات.
  4.  باحث أمن سيبراني ممارس.
  5.  محاسب تکالیف ممارس.
  6.  أخصائي استراتيجيات ممارس.
  7.  أخصائي تقنية معلومات مساعد.
  8.  باحث أمن وسلامة.
  9.  باحث تنظیم مساعد.
  10.  مهندس صناعي مساعد.
  11.  أخصائي أمن سیبراني.
  12.  مهندس إدارة مشاريع مساعد.
  13.  باحث قانونی مساعد.
  14.  أخصائي ذكاء أعمال مساعد.
  15.  باحث تدریب وابتعاث مساعد.

التخصصات:

  • الإدارية.
  • القانونية.
  • التقنية.
  • الهندسية.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/07هـ الموافق 2023/08/23م ولمدة (5) أيام.

قد يهمّك أيضاً
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة

تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومنتزه جعرانة العام

تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومنتزه جعرانة العام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي
الرياضة

الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي

الرياضة
طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة بوبا
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة بوبا

وظائف
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8 مساء
السعودية اليوم

حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8...

السعودية اليوم
لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر...

الرياضة
أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول العالم
العالم

أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول...

العالم
ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38 شخصًا
العالم

ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38...

العالم