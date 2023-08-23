اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدّة وظائف (للجنسين) للعمل بنظام التعاقد، بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقاَ للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محلل بیانات. مطور برامج. أخصائي حماية البيانات. باحث أمن سيبراني ممارس. محاسب تکالیف ممارس. أخصائي استراتيجيات ممارس. أخصائي تقنية معلومات مساعد. باحث أمن وسلامة. باحث تنظیم مساعد. مهندس صناعي مساعد. أخصائي أمن سیبراني. مهندس إدارة مشاريع مساعد. باحث قانونی مساعد. أخصائي ذكاء أعمال مساعد. باحث تدریب وابتعاث مساعد.

التخصصات:

الإدارية.

القانونية.

التقنية.

الهندسية.

موعد التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/07هـ الموافق 2023/08/23م ولمدة (5) أيام.