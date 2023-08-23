اليوم.. بدء التقديم على وظائف وزارة الحج

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدّة وظائف (للجنسين) للعمل بنظام التعاقد، بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقاَ للتفاصيل التالية:
يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/07هـ الموافق 2023/08/23م ولمدة (5) أيام.