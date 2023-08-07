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يقام في التاسعة مساءً في جدة

اليوم حفل تدشين دوري روشن 2023- 2024

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
اليوم حفل تدشين دوري روشن 2023- 2024
المواطن - فريق التحرير

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تنظم رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم حفل تدشين دوري روشن، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الدوري المنضمين حديثًا.

وينطلق الحفل في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وسط حراك كبير في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم كرة القدم العالميين ضمن برنامج استقطاب نخبة اللاعبين كواحد من المسارات الـ 3 الأساسية لاستراتيجية التحول في الرابطة التي الإعلان عنها مؤخرًا.

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استراتيجية دوري روشن 

وتهدف الإستراتيجية إلى رفع القيمة التسويقية والفنية لـ الدوري لاحتلال مركز متقدم ضمن أقوى 10 دوريات في العالم عبر الاهتمام بتطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية مع استحداث وحدة متخصصة لهذا الغرض في الرابطة مستفيدين من أفضل التجارب العالمية المطبقة في هذا المجال.

وكان الدوري السعودي للمحترفين بدأ في عام 2008 بمشاركة 12 فريقًا ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا في النسخة الثالثة من المسابقة ثم زاد إلى 16 فريقًا بداية من موسم 2018/ 2019.

وسوف يشارك 18 فريقًا في دوري روشن بداية من موسم 2023/ 2024 الذي ينطلق يوم 11 أغسطس الجاري.

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