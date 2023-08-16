اليوم.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن مزاد اللوحات الإلكتروني سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الخميس الموافق 17 أغسطس 2023م.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.