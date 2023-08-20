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تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الجديد لعام 1445

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
المواطن - فريق التحرير

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يعود صباح اليوم الأحد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية إلى مقاعدهم الدراسية، مع بداية الفصل الدراسي الجديد 1445هـ.

‏وأكدت وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لاستكمال العملية الدراسية من خلال 3 فصول دراسية.

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كما جددت وزارة التعليم تأكيدها على التكامل والشراكة مع أولياء الأمور في دعم انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد، وحرصهم على استكمال أبنائهم رحلتهم التعليمية.

بداية جادة للعودة

من جانبه، رحب وزير التعليم يوسف البنيان بأبنائه وبناته الطلبة، والمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً على البداية الجادة والعودة بانتظام، ومنوهاً بأمانة الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة، حيث تمثّل لبنة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية والمساهمة في التنمية والتطور الذي تعيشه بلادنا.

وأثنى الوزير البنيان على الجهود التي تبذلها إدارات التعليم واللجان المختصة، والمعلمون والمعلمات؛ لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة التي تضمن تلقي أبنائنا وبناتنا تعليمهم دون عقبات؛ بما يكفل أن نستقبل أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، وهم يحملون شغف العودة إلى مقاعدهم الدراسية، موجهاً رسالة لأبنائه الطلبة بأن العودة بنشاط هي مفتاح التميّز؛ بما يتلقونه من مهارات ومعارف وقدرات تهيئهم لسوق العمل، وتعدّهم للمنافسة عالمياً.

 

 

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