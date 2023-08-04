امرأة تصمد بين فكي تمساح 90 دقيقة وتخرج حية

وقعت عاملة في مزرعة لزيت النخيل بين فكي تمساح ضخم، عندما كانت تجمع المياه من مجرى مغطى بالأعشاب في إندونيسيا، ولم تكن تشعر بالخطر الكامن المحدق بها.

تفاصيل الحادثة

ولذا عندما اقتربت فالميرا (38 عامًا)، دون اكتراث من مجرى الماء لتعبئة المياه، وجدت نفسها خلال ثوانٍ بين طرفي فك تمساح ضخم قام بسحبها على الفور.

وقاتلت بشجاعة الوحش المطبق عليها، وهي تصرخ طلبًا للمساعدة.

وأكد سكان محليون أن التمساح أمسك بفالميرا لحوالي 90 دقيقة متلاعبًا بها في المياه، دون أن يجرؤ أحد على النزول إلى المياه لتخليصها منه، خوفًا من وجود تماسيح أخرى.

وبعد ساعة ونصف الساعة وصلت المساعدة إلى الموقع البعيد وتمكن عمال الإنقاذ في النهاية من الإمساك بفالميرا وإخراجها من المياه، حيث تم نقلها إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة في أطرافها.

ولم يسبق أن صمد شخص كل هذه المدة في معركة مع تمساح وخرج سالمًا.