Icon

لبنان يتسلم 3 مركبات بحرية من أمريكا Icon ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا Icon وفاة مخترع الــ بي دي إف Icon مواعيد التسجيل في اختبار التربوي العام للوظائف التعليمية Icon زهراء الجابر تتحدى مرضها بالرسم وتحول المستشفى لمعرض فني Icon ذهبي شبابي: لا أحترم قرار خالد الثنيان بالتفريط في تمبكتي لـ الهلال Icon إسرائيل تقصف أهدافًا على مشارف دمشق Icon محمد العنزي: الهلال ورئيس الشباب ارتكبوا مخالفات جسيمة بصفقة حسان تمبكتي Icon كندا تشن هجومًا على فيسبوك بسبب الحرائق Icon مشهد مؤثر لطالب من الصم يركض فرحًا لمدير الأيتام بعد أول يوم دراسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تأكد وحوِّل فقط لحساب الشركة الرسمي

انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحدث عبدالله السبع، المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية، عن طريقة احتيال جديدة.

طريقة احتيال جديدة

وقال المحرر التقني في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقًا): طريقة احتيال جديدة ضروري تعرفونها وهو انتحال صفة الشركات الاستثمارية تبي تستثمر مع أي شركة.

قد يهمّك أيضاً
تقارير .. ميتروفيتش إلى الهلال حتى 2026

تقارير .. ميتروفيتش إلى الهلال حتى 2026

الأهلي يصل الدمام استعدادًا لمواجهة الخليج

الأهلي يصل الدمام استعدادًا لمواجهة الخليج

واختتم عبدالله السبع: تأكد وحوِّل فقط لحساب الشركة الرسمي مو حسابات الأشخاص.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد
آخر الاخبار

وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض...

آخر الاخبار
مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن كلهم كرماء
السعودية اليوم

مقيم عن السعوديين: ليسوا كلهم أغنياء لكن...

السعودية اليوم
توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد في الشريان الأبهر
السعودية اليوم

توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل بثوب جديد
السعودية اليوم

في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل...

السعودية اليوم
السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023
الرياضة

السويد تحصد برونزية كأس العالم للسيدات 2023

الرياضة
الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية
السعودية اليوم

الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية

السعودية اليوم
4 مسارات إبداعية لتنمية مهارات الشباب في آفاق الدرعية الصيفي
السعودية اليوم

4 مسارات إبداعية لتنمية مهارات الشباب في...

السعودية اليوم