انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال

تحدث عبدالله السبع، المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية، عن طريقة احتيال جديدة.

طريقة احتيال جديدة

وقال المحرر التقني في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقًا): طريقة احتيال جديدة ضروري تعرفونها وهو انتحال صفة الشركات الاستثمارية تبي تستثمر مع أي شركة.

واختتم عبدالله السبع: تأكد وحوِّل فقط لحساب الشركة الرسمي مو حسابات الأشخاص.