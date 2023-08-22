انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال

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تحدث عبدالله السبع، المحرر التقني في صحيفة إندبندنت العربية، عن طريقة احتيال جديدة.
وقال المحرر التقني في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقًا): طريقة احتيال جديدة ضروري تعرفونها وهو انتحال صفة الشركات الاستثمارية تبي تستثمر مع أي شركة.
واختتم عبدالله السبع: تأكد وحوِّل فقط لحساب الشركة الرسمي مو حسابات الأشخاص.
طريقة #احتيال جديدة ضروري تعرفونها وهو #انتحال صفة الشركات الاستثمارية تبي تستثمر مع أي شركة تأكد وحول فقط لحساب الشركة الرسمي مو حسابات الاشخاص pic.twitter.com/TSyQyMyVR3
— عبدالله السبع (@7Alsabe) August 21, 2023