انتشار الفئران في أوروبا بسبب التغير المناخي يثير الذعر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشاد واتساب يطرح ميزة جديدة تسحب البساط من زووم إصابة 22 تركيًّا في زلزال ملاطية توضيح هام من حساب المواطن للمطلقة بعد إيداع الدعم قمة عالمية للآثار في العلا سبتمبر المقبل تفريغ نفط خزان صافر أوشك على الانتهاء فرنسا: ندعم كل قرارات قمة إكواس بشأن النيجر معيض الشهري : 25 يوليو كان آخر موعد لتسجيل اللاعبين تركي آل الشيخ: أنا هواياتي فن وبلوت وشطرنج وش هوايتكم؟
قال باحثون من روسيا والولايات المتحدة: إن نطاق انتشار الفئران الحقلية، التي تكثر في أوروبا الشرقية، والجزء الأوروبي من روسيا، والتي تعتبر من أخطر آفات محاصيل الحبوب، سيتوسع في عام 2100 بـ 80 في المائة باتجاه الشمال والشرق؛ بسبب الاحتباس الحراري، وفقًا لمجلة بيولوجي.
وذكر فاروس بيتروسيان، كبير الباحثين في معهد البيئة والتطور التابع لأكاديمية العلوم الروسية: حددنا وفقًا لنموذج تغير المناخ، الذي اخترناه، أنه يمكن في ظل ظروف الاحترار أن يتوسع نطاق انتشار الفئران الحقلية بشكل كبير.
وأبانت نتائج دراسة مفصلة، أجراها الباحثون عن ظروف عيش الفئران الحقلية، وكيفية تفاعلها مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، وكيف سيتغير المناخ في أوراسيا مستقبلًا، أن نطاق انتشار هذه القوارض سيتوسع بـ 80 في المائة إذا ما ارتفعت درجة الحرارة على الأرض بمقدار درجتين مئويتين بحلول القرن المقبل. ويعتقد الباحثون أن انتشار هذه القوارض سيكون باتجاه الشمال والشرق أي باتجاه سيبيريا، والشرق الأقصى الروسي.