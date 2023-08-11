انتشار الفئران في أوروبا بسبب التغير المناخي يثير الذعر

قال باحثون من روسيا والولايات المتحدة: إن نطاق انتشار الفئران الحقلية، التي تكثر في أوروبا الشرقية، والجزء الأوروبي من روسيا، والتي تعتبر من أخطر آفات محاصيل الحبوب، سيتوسع في عام 2100 بـ 80 في المائة باتجاه الشمال والشرق؛ بسبب الاحتباس الحراري، وفقًا لمجلة بيولوجي.

انتشار الفئران

وذكر فاروس بيتروسيان، كبير الباحثين في معهد البيئة والتطور التابع لأكاديمية العلوم الروسية: حددنا وفقًا لنموذج تغير المناخ، الذي اخترناه، أنه يمكن في ظل ظروف الاحترار أن يتوسع نطاق انتشار الفئران الحقلية بشكل كبير.

وأبانت نتائج دراسة مفصلة، أجراها الباحثون عن ظروف عيش الفئران الحقلية، وكيفية تفاعلها مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار، وكيف سيتغير المناخ في أوراسيا مستقبلًا، أن نطاق انتشار هذه القوارض سيتوسع بـ 80 في المائة إذا ما ارتفعت درجة الحرارة على الأرض بمقدار درجتين مئويتين بحلول القرن المقبل. ويعتقد الباحثون أن انتشار هذه القوارض سيكون باتجاه الشمال والشرق أي باتجاه سيبيريا، والشرق الأقصى الروسي.