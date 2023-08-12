انتشار واسع للسحب وزخات رعدية بعدد من المناطق

رصدت صور الأقمار الاصطناعية التابعة لمركز طقس العرب، الانتشار الواسع للسحب في سماء المملكة العربية السعودية، والتي تتنوع بين سحب عالية ومتوسطة، وأخرى ركامية رعدية ممطرة.

سحب ركامية رعدية

وقال مركز طقس العرب إن السحب الركامية الرعدية الممطرة تتركز على المرتفعات الجنوبية الغربية من السعودية، وتحديدًا مرتفعات جازان وعسير والباحة، إذ تشهد هذه المناطق نشاطاً قوياً للسحب الركامية الرعدية المترافقة بالأمطار الغزيرة، كما ويمتد نشاط السحب الركامية الرعدية شمالاً وصولاً حتى المدينة المنورة وتبوك ولكن بطابع محلي، بغزارة وشدة أقل.

كما تتعرض الأجزاء الداخلية من المنطقة الشرقية قرب الحدود مع قطر، وأجزاء من حائل والقصيم نشاط للسحب الرعدية الماطرة محلية الطابع، والتي تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف وتبوك تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.