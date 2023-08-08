انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس

نجحت عملية انتشال القاطرة “فهد” بواسطة الرافعة “إنقاذ” وإخلاء المجرى الملاحي لقناة السويس، وفقًا لما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الثلاثاء.

وأشاد رئيس الهيئة في بيان صحفي بجهود فريق الإنقاذ البحري وكافة العاملين المشاركين في عملية الإنقاذ من الإدارات المختلفة والتي تضافرت جهودهم لإتمام أعمال الإنقاذ البحري بكفاءة وخلال وقت قياسي ودون التأثير على حركة الملاحة بالقناة، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها فريق الإنقاذ والتي شملت شدة التيارات المائية وانعدام الرؤية تحت الماء فضلًا عن الغطس على أعماق كبيرة وصلت إلى عمق 27 مترًا، مما تطلب الاستعانة بغرف إعادة انضباط الضغط للغطاسين.

وأفاد الفريق ربيع، بأن عملية رفع وانتشال القاطرة “فهد” تطلبت القيام بعدة إجراءات بداية من مسح منطقة حادث التصادم لتحديد مكان القاطرة الغارقة، ثم تأمين موقع القاطرة بالشمندورات التحذيرية والإرشادية لتمكين السفن المارة من استئناف عبورها بأمان، لتبدأ بعد ذلك أعمال رفع القاطرة الغارقة بعد إجراء حسابات الانتشال اللازمة.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن موقع انتشال القاطرة الغارقة “فهد” تم تأمينه ملاحيًّا وبيئيًّا ضد حوادث الانسكاب البترولي المحتملة.

وقال رئيس الهيئة: إن حركة الملاحة بقناة السويس تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين ولم تتأثر بأعمال الإنقاذ حيث شهدت القناة على مدار يومين اليوم الثلاثاء والإثنين، عبور 146 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 8.4 مليون طن.