انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن

أثار مقطع فيديو لقانونية حالة جدل بعدما حذرت من انتقاد المطاعم الشهيرة في جوجل ماب وكتابة آراء سلبية بحق المتاجر؛ ما يعد تشهيرًا بهم ويمنح ذلك الحق لملاك المطاعم والكافيهات بمقاضاتهم.

تشويه سمعة

وقالت القانونية في الفيديو المتداول على نطاق واسع: إن ملاك المطاعم يمكنهم مقاضاة أصحاب الرأي في جوجل ماب إذا كان ذلك به تشويه سمعة، مثل أن يكتب العميل بأنه وجد حشرة في الوجبة وما إلى ذلك، ونصحت بكتابة الرأي بدون تشويه السمعة.

آراء المعلقين

وحظي المقطع بتداول واسع بمنصة إكس، حيث رصدت “المواطن” آراء العديد من المعلقين بين مؤيد ومعارض، حيث قال صاحب حساب زودياك: مستحيل لأن من شروط جوجل ماب حرية التعبير.

وأضاف صانع المحتوى إبراهيم المنيف معلقًا على المقطع: كلامها صحيح وهذا أصلًا يعتبر تشهيرًا، تخيل نفسك صاحب مطعم أو كافيه، وفيه واحد كارهك أو حاسدك وجلس يحاربك عن طريق تقييم جوجل ماب؟ كيف بتاخذ حقك منه؟

وتابع المنيف: حتى التبليغ لابد يكون فيه نظام، وعن طريق المنصات الحكومية، عشان يحفظ حق الطرف الآخر، لأنه ممكن يكون مظلوم وتكون التهمة كيدية.

واستنكر بعض المعلقين كلام القانونية، حيث قال صاحب حساب رائد/ أبو فيصل: ما عندها سالفة وكلامها هبد في هبد وما فيه منطق، لو كان كذا كان هيئة مكافحة الجرائم المعلوماتية منعوا الكومنتات، ما نحط الكومنتات إلا لهالشي عشان المحلات التجارية تحرص أكثر والمصداقية تكون أعلى، الكومنتات لما أشوف شي زين أكتبه، لما أشوف شي شين أكتبه رضوا ولا انرضوا.