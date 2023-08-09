Icon

صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات Icon قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم Icon 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل Icon هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا.. الحرمان الشريفان على موعد مع التطوير المؤسسي Icon لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات Icon تحلل جثث القتلى في السودان ومخاوف من تفشي الأوبئة Icon لقطات بالدرون للأعمال الإنشائية في مطار البحر الأحمر Icon مصدر دخل مميز لصناع المحتوى والصحفيين على إكس Icon انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن Icon إضراب لسائقي سيارات الأجرة ومصرع 5 بجنوب إفريقيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مقاضاة المنتقدين تثير جدلًا على مواقع التواصل

انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٧ صباحاً
انتقاد المطاعم على جوجل ماب قد يقودك للسجن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار مقطع فيديو لقانونية حالة جدل بعدما حذرت من انتقاد المطاعم الشهيرة في جوجل ماب وكتابة آراء سلبية بحق المتاجر؛ ما يعد تشهيرًا بهم ويمنح ذلك الحق لملاك المطاعم والكافيهات بمقاضاتهم.

تشويه سمعة

وقالت القانونية في الفيديو المتداول على نطاق واسع: إن ملاك المطاعم يمكنهم مقاضاة أصحاب الرأي في جوجل ماب إذا كان ذلك به تشويه سمعة، مثل أن يكتب العميل بأنه وجد حشرة في الوجبة وما إلى ذلك، ونصحت بكتابة الرأي بدون تشويه السمعة.

قد يهمّك أيضاً
النادي الأهلي المصري يعلن رحيل سيد عبدالحفيظ من منصبه

النادي الأهلي المصري يعلن رحيل سيد عبدالحفيظ من منصبه

ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان

ضبط 3 مخالفات يتسولن في جازان

آراء المعلقين

وحظي المقطع بتداول واسع بمنصة إكس، حيث رصدت “المواطن” آراء العديد من المعلقين بين مؤيد ومعارض، حيث قال صاحب حساب زودياك: مستحيل لأن من شروط جوجل ماب حرية التعبير.

وأضاف صانع المحتوى إبراهيم المنيف معلقًا على المقطع: كلامها صحيح وهذا أصلًا يعتبر تشهيرًا، تخيل نفسك صاحب مطعم أو كافيه، وفيه واحد كارهك أو حاسدك وجلس يحاربك عن طريق تقييم جوجل ماب؟ كيف بتاخذ حقك منه؟

وتابع المنيف: حتى التبليغ لابد يكون فيه نظام، وعن طريق المنصات الحكومية، عشان يحفظ حق الطرف الآخر، لأنه ممكن يكون مظلوم وتكون التهمة كيدية.

واستنكر بعض المعلقين كلام القانونية، حيث قال صاحب حساب رائد/ أبو فيصل: ما عندها سالفة وكلامها هبد في هبد وما فيه منطق، لو كان كذا كان هيئة مكافحة الجرائم المعلوماتية منعوا الكومنتات، ما نحط الكومنتات إلا لهالشي عشان المحلات التجارية تحرص أكثر والمصداقية تكون أعلى، الكومنتات لما أشوف شي زين أكتبه، لما أشوف شي شين أكتبه رضوا ولا انرضوا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم