Icon

لقطات لتوافد الحضور لحفل تدشين دوري روشن Icon خالد الشنيف يعلن تقديم برنامج دورينا غير قريبًا Icon توقعات بـ سيول وبرد على جازان غدًا Icon لقطات لانفجار ميناء تركي ووقوع إصابات Icon مسابقة لاختيار أجمل بقرة في تركيا Icon ماني يعانق هندرسون قبل حفل دوري روشن Icon توقعات بإصدار الجيل الجديد لآيفون 15 بحلول سبتمبر المقبل Icon وقف صرف معاش الضمان عند رصد بيانات غير صحيحة Icon انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ مهدد بالفشل Icon دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ مهدد بالفشل

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
انتقال هاري كين إلى بايرن ميونخ مهدد بالفشل
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن صفقة انتقال اللاعب الإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير الإنجليزي إلى نادي بايرن ميونخ الألماني أصبحت مهددة بالفشل وذلك بسبب مطالب إدارة توتنهام.

وقالت صحيفة The Athletic البريطانية إن بايرن ميونخ قدم عرضًا ثالثًا من أجل ضم كين مقابل رفع العرض المالي لكن توتنهام رفض.

قد يهمّك أيضاً
مغامرة بالجبال تنهي حياة أسرة بالكامل

مغامرة بالجبال تنهي حياة أسرة بالكامل

انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين

انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين

وفي وقت سابق، قال الصحفي الإنجليزي آرون ديمنجويز: إن اللاعب كين أخبر إدارة توتنهام أنه لن يرحل إلا لفريق بايرن ميونخ في حال قرر مغادرة الفريق الإنجليزي.

وكان كين رفض عرضًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مفضلًا الانتقال لنادي بايرن ميونخ صيف 2023.

هاري كين يُغضب مدرب توتنهام 

جدير بالذكر أن كين، وفي وقت سابق، تسبب في إثارة غضب المدرب الأسترالي أنجيه بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ السبيرز وذلك بسبب ارتداء كين لقميص بايرن ميونخ الألماني.

هاري كين - 1

وقال مدرب توتنهام ردًّا على سؤال صحفي ألماني سأله عن الواقعة: “الأمر حدث من يومين ولم يتغير شيء، هل ترى أن الأمر مضحك؟!، شكرًا لكم”.

وكان بايرن ميونخ فكّر في ضم كين مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في وقت سابق لكن توتنهام رفض.

وينتهي عقد هاري كين صاحب الـ 30 عامًا مع توتنهام في صيف العام المقبل، حيث لن يجدد عقده لرغبته في الانتقال لفريق آخر والتتويج بالبطولات، حيث لم يفز كين حتى الآن بأي بطولة في مسيرته.

هاري كين

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم