انتهاء أزمة كيليان مبابي وباريس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأحد، عن انتهاء الأزمة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم، كيليان مبابي، وعودته إلى التدريبات الجماعية.

عودة كيليان مبابي للتدريبات

وأصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا، جاء فيه: “بعد محادثات بناءة وإيجابية للغاية بين الإدارة وكيليان مبابي قبل مباراة الفريق مع لوريان، تم إعادة دمج اللاعب في التدريبات هذا الصباح”.

وكانت إدارة النادي قد استبعدت كيليان مبابي من الجولة الصيفية وفترة الإعداد، والتي خاض خلالها الفريق الأول لكرة القدم 4 مباريات ودية، وظل يتدرب مع المستبعدين والمعروضين للبيع بعد عودة الفريق.

ولجأت إدارة نادي باريس سان جيرمان إلى هذه القرارات، من أجل الضغط على مبابي؛ لتوقيع عقد جديد أو بيعه هذا الصيف، إلا أنه أصر على البقاء لنهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم في 2024.

وتعمل الإدارة على إيجاد حل لهذه الأزمة مع كيليان مبابي، بدلًا من رحيله بالمجان في 2024، خاصة بعدما ترددت أنباء عن اتفاقه مع ريال مدريد على الانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

تعادل باريس سان جيرمان ولوريان

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بالأمس بمواجهة نظيره لوريان على ملعب “حديقة الأمراء”، في أولى مبارياته بالدوري الفرنسي الممتاز، وانتهت بالتعادل بدون أهداف.