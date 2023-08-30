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نتج عنه أضرار مادية ولا إصابات

انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري في الشرقية

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري في الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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باشر مرور المنطقة الشرقية حادث انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري.

ولفتت المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس، إلى أن الحادث الذي وقع في الشرقية نتج عنه أضرار مادية ولا إصابات، وتم استكمال الإجراءات اللازمة.

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تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان غدًا

تحذيرات من مخاطر السيول

على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

أمطار غزيرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.

 

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