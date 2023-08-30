بايدن يحظر مبيعات رقائق إنفيديا للشرق الأوسط انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري في الشرقية ارتباك وفوضى في مطارات بريطانيا بسبب عطل فني إنذار أحمر: أمطار وبرد وسيول على جازان وعسير غدًا ريما بنت بندر آخر ضيف لـ السفير الأمريكي في كوينسي هاوس العقوبات المشددة على متهوري القيادة في السعودية مطلب إهانة المرأة سبب إيقاف عمر كمال وحمو بيكا عن الغناء في مصر استثمارات سعودية بـ 100 مليون دولار بدوري أمريكي للمقاتلين المحترفين أيام ويبدأ الخريف في السعودية وتتلطف الأجواء تدريجيًّا فقد الوعي إثر تعرضه للصعق مرتين خلال 5 دقائق
باشر مرور المنطقة الشرقية حادث انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بمحل تجاري.
ولفتت المرور السعودي في منشور عبر منصة إكس، إلى أن الحادث الذي وقع في الشرقية نتج عنه أضرار مادية ولا إصابات، وتم استكمال الإجراءات اللازمة.
على صعيد آخر، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.