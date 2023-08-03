انخفاض أرباح “أسترا الصناعية” 53% إلى 115 مليون ريال

أعلنت مجموعة أسترا الصناعية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 ( ستة أشهر).

وأشارت الشركة، في بيان على “تداول”، إلى انخفاض أرباحها بنسبة 53% في الربع الثاني إلى 115 مليون ريال.

مؤشر السوق السعودية

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، معاملاته منخفضاً 157.79 نقطة، ليقفل عند مستوى 11478.28 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات؛ ميدغيلف للتأمين، والباحة، ونسيج، وتوبي، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا. وأسهم شركات؛ التموين، والمراعي، والتعاونية، وسدافكو، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وجاءت أسهم شركات؛ أمريكانا، ودار الأركان، والباحة، وشمس، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات؛ الراجحي، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 153.47 نقطة، ليقفل عند مستوى 24561.68 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 50 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.