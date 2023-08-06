انخفاض أرباح “أماك” 10.6 مليون ريال خلال الربع الثاني

انخفضت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين، إلى 43.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2023، بنسبة 47% مقارنة بأرباح قدرها 82.2 مليون ريال، تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

سبب انخفاض الأرباح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق تعود إلى انخفاض أسعار النحاس والزنك، وانخفاض كمية مبيعات النحاس والذهب وارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع مصاريف الإطفاء ومصاريف المواد الخام وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بسبب تسجيل مصاريف التعويض على أساس الأسهم للموظفين.

ارتفاع أسعار الذهب والفضة

جاء ذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب والفضة وزيادة كمية مبيعات الزنك والفضة وانخفاض مصاريف البيع والتسويق وزيادة الإيرادات الأخرى.

فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 43.064 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 83.298 مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 10.578 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 41.699 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 32.486 مليون ريال للربع السابق.