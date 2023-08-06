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في الربع الثاني من العام الجاري

انخفاض أرباح “زين السعودية” 7% إلى 124 مليون ريال

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ صباحاً
انخفاض أرباح “زين السعودية” 7% إلى 124 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين السعودية” النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 “ستة أشهر”.

وأشارت الشركة، في بيان لها على “تداول”، إلى انخفاض الأرباح بنسبة 7% في الربع الثاني إلى 124 مليون ريال.

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مؤشر الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً 102.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11375.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر نشاطاً

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وأمريكانا، والحفر العربية، ومسك، ومجموعة الخليج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، والسعودي الفرنسي، ونسيج، والبلاد الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و 5.56%.

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