انخفاض أرباح “لين الخير” إلى 7.9 ملايين ريال

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سجلت شركة لين الخير للتجارة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 7.9 ملايين ريال خلال النصف الأول مقابل 10.8 مليون ريال في النصف المماثل من العام الماضي بانخفاض 26.4%، جاء ذلك بعد الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الربح التشغيلي بلغ 8.8 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل 11.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض 25.2%
كما بلغ إجمالي الربح 15.1 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقابل 18.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 19.4 %.
ووصلت ربحية السهم 1.95 ريال خلال الفترة الحالية مقابل 2.95 في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كذلك ارتفعت مبيعات الخضراوات والفواكه بنسبة 7% أو 8 ملايين مقارنه بالفترة المماثلة من العام السابق، من 109 مليون ريال سعودي إلى 118 مليون ريال سعودي.
كان هذا النمو مدعوماً بزيادة الكميات المباعة والأسعار من مبيعات الفواكه والخضراوات بالإضافة إلى زيادة في قنوات التوزيع ويقابلها ارتفاع بتكاليف المبيعات بنسبة 14% نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
أيضا انخفض صافي الدخل بمقدار 3 ملايين ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف مشتريات الفواكه والخضراوات وارتفاع تكاليف الشحن والتعبئة والنقل.