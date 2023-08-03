انخفاض أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، بصورة طفيفة لكنها تتداول قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية التي ستساعد في توقع مسار الفائدة.

تقرير الوظائف الأمريكية

ويترقب المستثمرون اليوم صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية مع توقعات بارتفاعها إلى 226 ألف طلب، على أن يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي عن شهر يوليو مع توقعات بإضافة 324 ألف وظيفة.

كما تنتظر الأسواق أيضًا قرار بنك إنجلترا اليوم مع توقعات برفع الفائدة 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوياتها في 15 عامًا.

تراجع العقود الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة طفيفة 0.14% عند 1934.6 دولارًا للأوقية، واستقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 1935.84 دولارًا، في تمام الساعة 10:51 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ليتداول قرب أدنى مستوياته منذ الثاني عشر من يوليو.

كما انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.78% عند 23.69 دولارًا للأوقية، واستقر السعر الفوري للبلاتين عند 923.07 دولارًا.

مؤشر الدولار اليوم

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.13% عند 102.72 نقطة.