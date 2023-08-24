انخفاض أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي مع تأثير تحسن توقعات الإمدادات على السوق التي تعاني من تباطؤ الطلب من قبل كبار المستوردين.

أسعار النفط

تتداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط دون 79 دولاراً للبرميل بعد انخفاضه بنسبة 1.8%، أمس الأربعاء، وتُجري إدارة بايدن محادثات مع فنزويلا لبحث رفع مؤقت للعقوبات التي أعاقت مبيعاتها النفطية. ويأتي ذلك علاوة على زيادة الصادرات من إيران هذا الشهر.

تعثر ارتفاع أسعار النفط الخام الذي بدأ في أواخر يونيو خلال الأسبوعين الماضيين بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في الصين وإشارات إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول. طغى ذلك على ضيق السوق بسبب تخفيضات الإمدادات السعودية والروسية. حيث ساعدت القيود على إحداث انخفاض حاد في مخزونات النفط العالمية خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات من شركة “كبلر”.

مخزونات الخام الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر.

وقال هان تشونغ ليانغ، المحلل الاستراتيجي لدى “ستاندرد تشارترد”: “نرى أن أسعار النفط تتداول في نطاق محدود على المدى القصير مع استمرار لعبة شد الحبل بين مخاوف الطلب ونقص العرض”. أضاف ليانغ أن سعر خام غرب تكساس الوسيط سيبقى على الأرجح عند مستوى 79 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي.

تشير الفوارق الزمنية أيضاً إلى إيجابية أقل بشأن أسعار النفط. يبلغ الفارق الفوري لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتاً للبرميل ضمن نموذج الـ”باكورديشن” الصعودي للأسعار، مقارنة بـ59 سنتاً في نهاية الأسبوع الماضي.