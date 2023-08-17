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عيار 24 بسعر 227.99 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.49 ريال للجرام

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.49 ريال للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 227.99 ريال، أي ما يعادل نحو 60.80 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 208.99 ريال، أي ما يعادل نحو 55.73 دولار.

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سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 199.49 ريال، أي ما يعادل نحو 53.20 دولار، وعيار 18 وصل إلى 170.99، أي ما يعادل نحو 45.60 دولار.

 

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