انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 200.55 ريال

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 229.20 ريال، أي ما يعادل تقريبا نحو 61.12 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 210.10 ريال، أي ما يعادل تقريبا نحو56.03 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 200.55 ريال، أي ما يعادل تقريباً نحو 53.48 دولار، وعيار 18 وصل إلى 171.90، أي ما يعادل تقريباً نحو 45.84 دولار.