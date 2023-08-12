انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.8 ريال للجرام

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شهدت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 230.64 ريال، أي ما يعادل نحو 61.50 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.42 ريال، 56.38 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 201.81 ريال، أي ما يعادل نحو 53.82 دولار، وعيار 18 وصل إلى 172.98، أي ما يعادل نحو 46.13دولار.
استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات بورصة بالذهب اليوم، لتباع أونصة الذهب 1914 دولارًا، مقابل 1912 دولارًا للشراء.