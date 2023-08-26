انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 201.9 ريال

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 230.76 ريال، أي ما يعادل نحو 61.54 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.53 ريال، أي ما يعادل نحو 56.41 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 201.92 ريال، أي ما يعادل نحو 53.84 دولار، وعيار 18 وصل 173.07 ريال، أي ما يعادل نحو 46.15 دولار.