انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.29 ريال، أي ما يعادل نحو 62.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.85 ريال، أي ما يعادل حو 57.03 دولار.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.13 ريال، أي ما يعادل نحو 54.44 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.97 ريال، أي ما يعادل نحو 46.66 دولار.

سعر الذهب عالميًا

عالمياً، انخفض سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات بورصة الذهب العالمية لتباع أونصة الذهب الآن بـ 1936 دولارًا، وتصل في الشراء إلى 1935 دولارًا.