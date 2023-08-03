انخفاض أرباح “أسترا الصناعية” 53% إلى 115 مليون ريال ارتفاع أرباح “أمريكانا” إلى 324.9 مليون ريال انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة على 10 مناطق محمد بن سلمان وضع الرياض في مكانة عالمية لا ينافسها فيها أحد انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميًا يثير غضب المواطنين إنطلاق فعاليات بطولة تبوك الخليجية الأولى لرياضة البوتشيا نقل 680 ألف برميل من صافر لسفينة بديلة خالد بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي قتلى وجرحى في اشتباكات جديدة بمخيم عين الحلوة
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.29 ريال، أي ما يعادل نحو 62.21 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.85 ريال، أي ما يعادل حو 57.03 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.13 ريال، أي ما يعادل نحو 54.44 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.97 ريال، أي ما يعادل نحو 46.66 دولار.
عالمياً، انخفض سعر الذهب بالدولار خلال تعاملات بورصة الذهب العالمية لتباع أونصة الذهب الآن بـ 1936 دولارًا، وتصل في الشراء إلى 1935 دولارًا.