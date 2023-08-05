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الذهب عيار 24 سعر 234.14. ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.14. ريال، 62.44 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.63 ريال، 57.23 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.87 ريال، 54.63 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.60 ريال، 46.83 دولار.

 

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