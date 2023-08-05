انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، انخفاضا طفيفا في الأسعار مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.14. ريال، 62.44 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.63 ريال، 57.23 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.87 ريال، 54.63 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.60 ريال، 46.83 دولار.