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انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.9 ريال

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.9 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 6 أغسطس، انخفاضا طفيفا مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.24 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 214.72 ريال.

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أسعار الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 204.96 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 175.68ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 136.64ريال.

أسعار الذهب السعودية

– سعر جرام الذهب عيار 24 234.24

– سعر جرام الذهب عيار 22 214.72

– سعر جرام الذهب عيار 21 204.96

– سعر جرام الذهب عيار 18 175.68

– سعر جرام الذهب عيار 14 136.64

– أوقية الذهب تسجل 7,285.59 ريال

أيضا بلغ سعر أوقية الذهب 7,285.59 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو. 234,240.85 ريال.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

عالمياً، استقرت أسعار الذهب بالدولار في بورصة الذهب العالمية، لتباع أونصة الذهب اليوم الأحد بسعر 1943 دولارًا، مقابل 1942 دولارًا للشراء.

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