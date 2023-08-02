انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205.5 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.86 ريال، أي ما يعادل نحو 62.63 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.29 ريال، أي ما يعادل نحو 57.41 دولار.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.50 ريال، أي ما يعادل نحو 54.80 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.15، أي ما يعادل نحو 46.97 دولار.

سعر الذهب عالميًا

تراجع سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات البورصات العالمية، اليوم الأربعاء جديدًا، لتصل أونصة الذهب الآن 1945 دولارًا، وتسجل 1944 دولارًا في خالة الشراء.