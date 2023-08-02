تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة احتساب نسبة التذبذب لسهم أماك بسعر 58.10 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء طرح لوحات مميزة عبر أبشر لمدة يومين انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205.5 ريال أجواء حارة جدًا نهارًا بمعظم المناطق وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وأمطار رعدية على 7 مناطق
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.86 ريال، أي ما يعادل نحو 62.63 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 215.29 ريال، أي ما يعادل نحو 57.41 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.50 ريال، أي ما يعادل نحو 54.80 دولار، وعيار 18 وصل إلى 176.15، أي ما يعادل نحو 46.97 دولار.
تراجع سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات البورصات العالمية، اليوم الأربعاء جديدًا، لتصل أونصة الذهب الآن 1945 دولارًا، وتسجل 1944 دولارًا في خالة الشراء.