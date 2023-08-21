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عيار 21 بسعر 199.17 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 227.63 ريال

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 227.63 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 227.63 ريال، أي ما يعادل نحو 60.70 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 208.66 ريال، أي ما يعادل نحو 55.64 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 199.17 ريال، أي ما يعادل نحو 53.11 دولار، وعيار 18 وصل إلى 170.72،  أي ما يعادل نحو45.53 دولار.

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