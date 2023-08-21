المرور: التزموا بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس حملة لتقديم أعمال فنية من الأغطية البلاستيكية بجدة جامعة شقراء تستقبل الطلبة الجدد بـ”معرض العودة” مركز أبحاث كاوست يكسر حاجز التحديات التخصصي للعيون يطلق حملة تزامناً مع العودة للدراسة مشاركة سعودية في المعرض الدولي للاختراعات بسنغافورا انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 227.63 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين وظائف شاغرة في المجلس الصحي السعودي أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 227.63 ريال، أي ما يعادل نحو 60.70 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 208.66 ريال، أي ما يعادل نحو 55.64 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 199.17 ريال، أي ما يعادل نحو 53.11 دولار، وعيار 18 وصل إلى 170.72، أي ما يعادل نحو45.53 دولار.