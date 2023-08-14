ضبط مروج بحائل وإحباط تهريب القات في جازان ضبط مخالفين استغلا الرواسب في تبوك الهلال والنصر.. السعودية انتصرت بقوتها الناعمة دور السعودية في نشر الوسطية والاعتدال يعزز الاستقرار والسلام العالميين تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في تبوك انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.64 ريال وظائف إدارية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمطار غزيرة على عسير ونجران والمدينة حتى المساء جامعة القصيم تعلن عن وظائف تقنية للجنسين السفارة السعودية في مانيلا: الفلبين تطلق بوابة إلكترونية لتمديد التأشيرة وإلغائها
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 230.64 ريال، أي ما يعادل نحو 61.50 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.42 ريال، أي ما يعادل نحو 56.38 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 201.81 ريال، أي ما يعادل نحو 53.82 دولار، وعيار 18 وصل إلى 172.98 ريال، أي ما يعادل نحو 46.13 دولار.
استقر سعر الدهب عالمياً عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلاً 1914دولاراً.