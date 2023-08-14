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عيار 21 بسعر 201.81 ريال

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.64 ريال

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 230.64 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين ، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 230.64 ريال، أي ما يعادل نحو 61.50 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 211.42 ريال، أي ما يعادل نحو 56.38 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 201.81 ريال، أي ما يعادل نحو 53.82 دولار، وعيار 18 وصل إلى 172.98 ريال، أي ما يعادل نحو 46.13 دولار.

سعر الذهب عالمياً

استقر سعر الدهب عالمياً عند سعر إغلاق البورصة العالمية الجمعة الماضية مسجلاً 1914دولاراً.

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