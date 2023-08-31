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عيار 21 بسعر 204.24 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.41 ريال، 62.24 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.96 ريال،57.06 دولار.

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أسعار الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.24 ريال، 54.46 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.06، 46.68 دولار.

 

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