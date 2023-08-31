انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس السعودية رائدة وسبّاقة في التعاون والمساهمة للمحافظة على البيئة أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 4 مناطق احتراق 200 ألف فدان في اليونان خلال 12 يومًا عسكريو فرنسا يرغبون في مغادرة النيجر خدمة توفر الوقت والجهد للمسافرين عبر جسر الملك فهد سكني: المبلغ يصرف على 5 دفعات بناءً على مراحل البناء الطريقة الصحيحة لتناول الرُّطب انخفاض كبير لـ الدولار بعد مفاجأة الفيدرالي الأمريكي
شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس، انخفاضاً طفيفاً في الأسعار، مقارنة بالأسعار خلال الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 233.41 ريال، 62.24 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 213.96 ريال،57.06 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.24 ريال، 54.46 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.06، 46.68 دولار.