انخفاض كبير لـ الدولار بعد مفاجأة الفيدرالي الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت أقل من المتوقع في أغسطس، مما زاد من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

تراجع البيانات

وأدى تراجع البيانات هذا الأسبوع إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أنهى دورة تشديد السياسة النقدية وسيتوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وأفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأنه انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية أمام سلة من العملات في أحدث تعاملات بنسبة 0.36% إلى 103.16.

تقرير الوظائف الأمريكية

وستتم مراقبة تقرير الوظائف لشهر أغسطس هذا الجمعة عن كثب للحصول على مزيد من التأكيد على أن الضيق في سوق العمل ينحسر مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًّا.

وقال آدم باتون، كبير محللي العملات في “ForexLive” في تورنتو: “الدولار ينخفض على الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي قد فعل ما يكفي، أعتقد أن الوظائف غير الزراعية ستكون اللحظة الأخيرة ضع الشوكة فيها ‘إذا كانت ناعمة”.

أسعار العملات مقابل الريال

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫07734 مقابل الريال الواحد 0٫24526

الدولار: 3٫75117 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02128 مقابل الريال الواحد 0٫97916

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73912

دينار أردني: 5٫29684 مقابل الريال الواحد 0٫18879

دينار كويتي: 12٫24759 مقابل الريال الواحد 0٫08220

الريال القطري: 1٫03026 مقابل الريال الواحد 0٫97063

الدرهم المغربي: 0٫37241 مقابل الريال الواحد 2٫68783

الجنيه المصري: 0٫12117 مقابل الريال الواحد 8٫25227