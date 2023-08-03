اندلاع حريق ببناية تجارية بالإمارات

اندلع حريق في بناية تجارية بمنطقة مصفح الصناعية في أبو ظبي، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام إماراتية مساء اليوم الخميس.

اندلاع حريق بالإمارات

من جانبها، قالت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي: إنه تم السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم في منطقة مصفح.

وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس، قائلة: إن فرق شرطة أبو ظبي وهيئة أبو ظبي للدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في بناية تجارية في منطقة مصفح الصناعية في أبو ظبي، مشيرةً إلى أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم إخلاء البناية كإجراء احترازي، لافتةً إلى أن عمليات التبريد وسحب الدخان تجري الآن.

ودعت الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، مؤكدةً ضرورة تجنُّب نشر الشائعات وتداولها.