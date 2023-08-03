نظام الفصلين للجامعات أكثر توازنًا ومرونة من الثلاثة فصول اندلاع حريق ببناية تجارية بالإمارات ترامب: مستعد للاعتقال ابنة فنان بعسير تحيي ذكرى والدها بالمشاركة في مرسمه بقرية المفتاحة ترامب يتوجه لواشنطن للمثول أمام المحكمة لحظة إنقاذ فتاة علقت في مغامرة الحبل المعلق بالباحة فوز ثمين لـ الأهلي ضد المصري يصعد به لنصف نهائي كأس مصر آلية تسجيل زوجة السجين الأجنبية في حساب المواطن كريستيانو رونالدو: أرضية الملعب جعلت النصر يُعاني أمام الزمالك المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023
اندلع حريق في بناية تجارية بمنطقة مصفح الصناعية في أبو ظبي، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام إماراتية مساء اليوم الخميس.
من جانبها، قالت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي: إنه تم السيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم في منطقة مصفح.
وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس، قائلة: إن فرق شرطة أبو ظبي وهيئة أبو ظبي للدفاع المدني نجحت في السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم في بناية تجارية في منطقة مصفح الصناعية في أبو ظبي، مشيرةً إلى أن الحريق لم يُسفر عن وقوع إصابات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تم إخلاء البناية كإجراء احترازي، لافتةً إلى أن عمليات التبريد وسحب الدخان تجري الآن.
ودعت الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية، مؤكدةً ضرورة تجنُّب نشر الشائعات وتداولها.