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وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار

انسحاب الفصائل المتصارعة من مواقع الاشتباكات في ليبيا

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ مساءً
انسحاب الفصائل المتصارعة من مواقع الاشتباكات في ليبيا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن قوات جهاز الردع وقوات اللواء 444 بدأت بالانسحاب من المواقع التي شهدت اشتباكات مسلحة اليومين الماضيين في العاصمة الليبية طرابلس.

اتفاق وقف إطلاق النار

وتتم عملية الانسحاب تحت إشراف وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وجهاز الدعم والاستقرار، إلى جانب قوات 111 التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

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وقامت اللجنة المشرفة على عملية وقف إطلاق النار في طرابلس والمشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية بتبادل جثامين قتلى القوتين المتصارعتين، وفقًا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن عملية تبادل الأسرى ستتم خلال الساعات المقبلة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد وقعت اتفاقًا مع أعيان بلدية سوق الجمعة يقضي بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات المسلحة من مواقع الاشتباكات بالعاصمة طرابلس مع تسليم أسرى الطرفين.

وشهدت العاصمة طرابلس منذ يومين اشتباكات مسلحة بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبين اللواء 444 خلفت عشرات القتلى والجرحى.

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