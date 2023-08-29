انضمام السعودية لتحالف عالمي لإنتاج طائرات مقاتلة متطورة

تسعى السعودية للانضمام إلى تحالف عالمي ثلاثي يضم بريطانيا واليابان وإيطاليا لإنتاج طائرات مقاتلة متطورة تنتمي لمنظومة الجيل السادس، فيما رحبت بريطانيا بالانضمام السعودي.

مشروع تاريخي لصناعة الطائرات المقاتلة

وسيلتزم المشروع التاريخي، بتطوير طائرات مقاتلة من الجيل السادس بحلول عام 2035، وفقًا لجدول زمني محدد، تزامنًا مع طلب المملكة العربية السعودية الانضمام إلى التحالف المخصص لتصنيع الطائرات المقاتلة، وفقًا لصحيفة “فايننشال تايمز”.

ويقول مسؤول تنفيذي في شركة BAE بي إيه إي سيستمز: إن طلب الرياض للانضمام إلى المشروع الثلاثي لن يعيق تطوير طائرات الجيل السادس.

طلب الانضمام السعودي

وصرح هيرمان كلايسن، المدير الإداري لشركة Future Combat Air Systems في مجموعة الدفاع البريطانية (بي إيه إي سيستمز)، أن عام 2035 كان متطلبًا أساسيًّا للبرنامج لجميع الدول الثلاث.

وأضاف هيرمان، في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز”، أن المملكة العربية السعودية سعت لتصبح شريكًا كاملًا في برنامج القتال الجوي العالمي.

وردًّا على سؤال عما إذا كان هناك خطر من احتمال تأجيل موعد 2035 في ضوء طلب السعودية للانضمام، قال كلايسن: “لا على الإطلاق”.

المحادثات بين السعودية وبريطانيا

وقال كلايسن، المدير الإداري في شركة BAE بي إيه إي سيستمز: إن المحادثات بشأن عرض الرياض تُجرى على المستوى الحكومي، وإن شركة BAE تركز على التزام البرنامج بالوقت المحدد، وأنها تدعم حكومة المملكة المتحدة في محادثاتها مع الرياض.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها ملتزمة بتسليم هذه الطائرة المقاتلة الرائدة عالميًّا لكل شركائها بحلول عام 2035. وكانت المملكة العربية السعودية من المشترين الرئيسيين للطائرات المقاتلة من المملكة المتحدة منذ منتصف الثمانينيات، بما في ذلك طائرات يوروفايتر تايفون.

تعزيز العلاقات مع اليابان

وكان مسؤولو دفاع بريطانيون قد أخبروا صحيفة “فايننشيال تايمز” سابقًا أن السعودية يُنظر إليها على أنها شريك رئيسي، ويمكن للسعودية أيضًا جلب الأموال والخبرة الهندسية للمشروع العالمي.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان للصحيفة البريطانية: إن الباب مفتوح لمشاركة دولة أخرى في البرنامج العالمي لتطوير صناعة الطائرات المقاتلة، لكن بشرط ألا يكون هناك أي تأخير في الجدول الزمني للتطوير. وقالت أيضًا: إن اليابان ستبذل جهودًا لتعزيز العلاقات الدفاعية مع المملكة العربية السعودية.

مساهمة السعودية في مشروع الطائرات

وأكدت صحيفة التايمز اليابانية، أن السعودية قدمت طلبًا لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أثناء زيارته إلى جدة في يوليو / تموز الماضي، للانضمام إلى التحالف الدولي لتصنيع الطائرات.

وأوضحت الصحيفة اليابانية، أن طوكيو أنهت حظرًا دام عقودًا على صادرات الأسلحة في عام 2014، وأنها تستهدف بناء طائرات مقاتلة متقدمة وقابلة للتصدير بحلول عام 2035. ويمكن أن تقدم المملكة العربية السعودية مساهمة مالية كبيرة في المشروع، والتي تقدر تكلفته بعدة مليارات من الدولارات، وربما تقدم بعض المساعدة الهندسية، وفقًا للصحيفة اليابانية.

ترحيب بريطاني بانضمام السعودية

وتجد المشاركة السعودية المحتملة ترحيبًا كبيرًا من بريطانيا وإيطاليا، ولاسيما أنها ستشمل مساهمة مالية كبيرة محتملة من السعودية في المشروع الذي تقدر تكاليفه بعشرات المليارات من الدولارات. كما يشمل العرض السعودي المساهمة بالخبرة الهندسية في مراحل مختلفة من المشروع.

وقال مصدر دفاعي بريطاني رفيع لصحيفة “فايننشال تايمز”: إن لندن تمتلك شراكة إستراتيجية مع الرياض، وحريصة بشدة على تعميق العمل في المشروع، وتحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن.