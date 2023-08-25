انطلاقة اتفاق جيرارد تُحفز فينالدوم

يعمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، على ضم مزيد من الصفقات العالمية لتدعيم صفوف الاتفاق هذا الصيف، ليرتبط اسم النادي بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، الهولندي جورجينيو فينالدو.

الاتفاق يفاوض فينالدوم

وأشارت تقارير إلى أن نادي الاتفاق انضم إلى سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع فينالدوم في الميركاتو الصيفي الحالي، بناء على رغبة ستيفن جيرارد، لتُقدم الإدارة عرضًا رسميًا لنظيرتها في باريس سان جيرمان اليوم.

ويبدو أن العرض الاتفاقي الأقرب للاعب الهولندي، خاصة مع البداية المميزة للفريق الأول لكرة القدم مع ستيفن جيرارد في دوري روشن السعودي، حيث نجح في تحقيق الفوز مرتين وتعادل مرة.

ويسعى فينالدو للانتقال إلى فريق يعيش مرحلة من الاستقرار الفني والإداري، وهو ما يتوافر في الاتفاق، وذلك نظرًا لمعاناته خلال الموسم الرياضي الماضي، بعدما تسببت الإصابة في ابتعاده عن المشاركة مع روما.

وسبق أن صرح فينالدوم بأنه يريد اللعب بشكل مستمر، بعد عدم انتظامه في المشاركة مع فريقي باريس سان جيرمان وروما، كما أن تواجد أسطورة ليفربول جيرارد والنجم جوردان هندرسون، قد يُساهم في قراره بتفضيل الاتفاق.

مسيرة مميزة لـ فينالدوم

وانضم فينالدوم صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول، ويمتد تعاقده حتى عام 2024.

وشارك اللاعب الهولندي في 38 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات في موسم 2021\ 2022، وكان بديلًا في غالبيتها، ولعب في روما على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، إلا أن الإصابات أبعدته عن المشاركة.