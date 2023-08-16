انطلاقة حماسية للعودة للمدارس شعارها العالم ينتظرك

أعلنت الإدارات التعليمية بمختلف المناطق والمدن السعودية، استعداداتها للعام الدراسي الجديد من تجهيزات ومستلزمات وحافلات مدرسية لنقل الطلاب وخطط متابعة المقررات، بالإضافة لحملات التوعوية لتحفيز الطلاب على العودة للمدارس وتشجيعهم للدراسة بكل حماس تحت شعار “العالم ينتظرك”.

انطلاقة داعمة

تحت وسوم “العودة للدراسة” و”نعود بحماس” و”العالم ينتظرك” سعت الإدارات التعليمية ومدارسها لتحفيز أولياء الأمور والمعلمين والطلاب من أجل العودة بحماس لانطلاق العام الدراسي الجديد، بالتأكيد على دور المعلمين والمعلمات في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تأدية رسالتهم بنجاح بتعليم الطلاب باقتدار ونجاح.

وفي عدة حملات لتوجيه الطلاب، حثت المدارس طلابها لأهمية الانضباط المدرسي والاستعداد الجيد للدراسة لتيسير عملية التعليم، من خلال النوم المبكر وزيادة التحصيل الدراسي بصقل المهارات تمهيدًا لسوق العمل، إلى جانب تحفيز الآباء والأمهات لأبنائهم بالعودة لمقاعد الدراسة.

استعدادات وتجهيزات

وعلى مستوى الاستعداد لاستقبال الطلاب بالمدارس، تم تدشين حافلات النقل المدرسي استعدادًا للعام الدراسي الجديد من خلال الاجتماع بمسؤولي شركة تطوير للنقل وشركات النقل المدرسي لتحقيق معايير النقل الآمنة للطلاب.

وفي هذا السياق، قام مدير تعليم الدوادمي بتدشين انطلاقة حافلات النقل المدرسي، كما تفقد عدداً من الحافلات استعداداً لبداية العام الدراسي ١٤٤٥هـ،

كما وقف المدير العام لتعليم نجران ميدانياً على جاهزية أكثر من 800 حافلة مدرسية ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1445هـ، جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير خدمات الطلاب.

وعلى مستوى المقررات، أكملت الإدارة العامة للتعليم وإدارة تعليم حفر الباطن التجهيزات والاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 1445 هـ، من خلال جولات ميدانية شملت عدداً من المرافق التعليمية تم من خلالها تفقد جاهزية المشاريع التعليمية، والاطلاع على خطة التشغيل والصيانة، ومستوى الإنجاز في تهيئة المرافق وجاهزيتها لاستقبال أبنائها الطلبة للعام الدراسي الجديد.

#العودة_للدارسة |

المدير العام لـ #تعليم_نجران يقف ميدانياً على جاهزية أكثر من 800 حافلة مدرسية ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1445هـ، جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير خدمات الطلاب.#العالم_ينتظرك #وزارة_التعليم pic.twitter.com/Ky3W94OiY9 — إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) August 15, 2023

#العودة_للدارسة |

المدير العام لـ #تعليم_نجران يقف ميدانياً على جاهزية أكثر من 800 حافلة مدرسية ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1445هـ، جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير خدمات الطلاب.#العالم_ينتظرك #وزارة_التعليم pic.twitter.com/Ky3W94OiY9 — إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) August 15, 2023

العودة للدراسة

واستعدادًا للعودة، تم إسناد المواد الدراسية والمقررات للمعلمين، وتسليم الجداول الدراسية لجميع المعلمين والمعلمات لضمان نجاح العملية التعليمية مع بداية قوية وفاعلة في كافة المراحل الدراسية.

وكانت إدارات التعليم في السعودية قد شكلت لجانًا إشرافية، لتنفيذ خطة العودة للمدارس للعام الدراسي والتحقق من اكتمال استعدادات الإدارة وجاهزية المدارس.

كما تعمل على متابعة الاستعدادات الصحية اللازمة، وأعمال الصيانة والنظافة، بالإضافة إلى الإشراف على استمرار المدارس في تفعيل المنظومات والمنصات التقنية.

سبق ذلك، عودة الهيئتين الإدارية والتعليمية، بمختلف المناطق والمحافظات؛ استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي 1445هـ، مطلع الأسبوع المقبل،حيث يتجاوز عدد الكادر التعليمي في مدارس التعليم العام مع بداية العام الدراسي الجديد 597 ألفًا من المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين ومديري المدارس، إضافة إلى ما يزيد على 122 ألفًا من الطاقم الإداري.

وفي سياق متصل، تكاملت الجهود في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم لبدء عام دراسي جديد، ضمن منظومة تشمل الطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية؛ لاستكمال ومراجعة جميع الإجراءات خلال هذه الفترة، والتأكد من جاهزية المدارس والفصول الدراسية والوسائل الداعمة للعملية التعليمية قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ، ووصول الكتب الدراسية إلى جميع إدارات التعليم، وترحيلها مبكرًا إلى المدارس.