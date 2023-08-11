انطلاقة دوري روشن تجذب أنظار العالم إلى جدة اليوم

تتجه أنظار العالم إلى جدة، مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة الأهلي ضد الحزم في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023\ 2024.

مباراة الأهلي ضد الحزم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الحزم، في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

العالم ينتظر انطلاقة دوري روشن

وتحظى مباراة الأهلي ضد الحزم اليوم باهتمام عالمي كبير، نظرًا للصفقات العالمية التي انضمت إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، ويُعد الراقي في المقدمة، بعد تعاقده مع 6 لاعبين عالميين حتى الآن.

ونجح النادي الأهلي، في التعاقد مع حارس مرمى تشيلسي، السنغالي الدولي إدوارد ميندي، المتوج بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2021، والنجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليفربول.

وفي واحدة من أبرز الصفقات بدوري روشن السعودي، نجحت الإدارة الأهلاوي في التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، بعد فترة طويلة من المفاوضات مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي كان متمسكًا باستمراره.

وتعاقد النادي الأهلي مع نجم نيوكاسل يونايتد، الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، قبل أن يعلن خلال اليومين الماضيين عن صفقتين جديدتين، وهما؛ الإيفواري فرانك كيسيه، قادمًا من برشلونة، ومدافع روما، البرازيلي روجر إيبانيز.

ولم تكتف الإدارة الأهلاوية بالصفقات العالمية فقط، بل حرصت على تدعيم صفوفها بعدد من اللاعبين المحليين، ومنهم؛ سميحان النابت، فهد الرشيدي وعبدالله عطيف، أملًا في تحقيق انطلاقة قوية، بعدما لعب الفريق الموسم الماضي بالدرجة الأولى.

وسيتم نقل مباريات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي عبر العديد من القنوات العالمية، وفي مقدمتها؛ CANAL+ الفرنسية، منصة DAZN، MAX SPORT البلغارية، SUPER SPORT الألبانية وغيرها.