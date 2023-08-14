انطلاقة دوري يلو اليوم بمباراتين

تنطلق مباريات دوري يلو للموسم الجديد 2023/ 2024 اليوم الاثنين بإقامة مباراتين.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الجبلين والخلود وتنطلق في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي العروبة والترجي وتنطلق في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب نادي العروبة.

الصاعدون من دوري يلو لـ دوري روشن

وكانت المسابقة شهدت في موسم 2022/ 2023 فوز الأهلي باللقب وصعوده لـ دوري روشن ومعه أندية الحزم والرياض والأخدود، بينما هبط من المسابقة لدوري الدرجة الثانية السعودي كل من نجران والساحل والشعلة.

وفي مايو الماضي، احتفل لاعبو النجمة بالصعود لدوري الدرجة الأولى السعودي، وذلك بعد التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية موسم 2022/ 2023.

ونشر الحساب الرسمي لـ دوري الدرجة الثانية عبر “تويتر” مقطع فيديو للاعبين وهم يحتفلون مع الجماهير بالصعود لدوري يلو

وكان نادي النجمة تصدر المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية برصيد 64 نقطة ليتقابل مع نادي الترجي متصدر المجموعة الأولى ويفوز النجمة باللقب أمس بنتيجة هدفين لهدف.

وتوج عبدالمحسن الدهيمي، رئيس رابطة دوري الدرجة الثانية السعودي المكلف، ، فريق النجمة بكأس دوري الدرجة الثانية لموسم 2022/ 2023.

وكان الفريق حقق اللقب، بعد الفوز على الترجي في المباراة النهائية بنتيجة 2/ 1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب إدارة التعليم بعنيزة.

وبعد الفوز تأهل فريق النجمة لدوري يلو ورافقه كل من أندية الترجي والصفا والبكيرية للمشاركة في البطولة الموسم الحالي.