انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن بمكة

انطلقت، اليوم الجمعة، التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (43) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة خلال الفترة من 9- 21 صفر لعام 1445هـ، وذلك بعد اكتمال وصول المتسابقين لمقر المسابقة في مكة.

وتهدف التصفيات الأولية، إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية بالمسجد الحرام، أمام لجنة تحكيم دولية.

واستمعت لجنة تحكيم التصفيات الأولية في جلستها الافتتاحية مساء اليوم الجمعة إلى 18 متسابقًا من 18 دولة في عدد من فروع المسابقة، في حين تُكمل عملها غدًا السبت خلال فترتيْن صباحية ومسائية.

جدير بالذكر أنه يشارك في المسابقة الدولية متسابقون من 117 دولة، وتبلغ جوائزها 4 ملايين ريال حيث يتنافسون على أفرع المسابقة الخمسة.