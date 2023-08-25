Icon

أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة Icon العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر Icon جماهير الاتحاد ترفض صفقة جوستافو جوميز Icon هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض Icon مدني الأحساء يخمد حريقًا في مصنع دون إصابات Icon وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده Icon موجة حارة تضرب الشرقية والرياض والمدينة المنورة غدًا Icon انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن بمكة Icon لا أهداف في مباراة الفيحاء والحزم Icon تشكيل النصر لمواجهة الفتح بـ دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية وتستمر حتى 21 صفر

انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن بمكة

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن بمكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلقت، اليوم الجمعة، التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها (43) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تنظّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة خلال الفترة من 9- 21 صفر لعام 1445هـ، وذلك بعد اكتمال وصول المتسابقين لمقر المسابقة في مكة.

وتهدف التصفيات الأولية، إلى تحفيز المشاركين لضبط الحفظ، وإتقان التلاوة، وحسن الأداء، ورفع مستوى المنافسة، والارتقاء بهمة المشاركين، وتأهيلهم للمنافسة في التصفيات النهائية بالمسجد الحرام، أمام لجنة تحكيم دولية.

قد يهمّك أيضاً
الاستراتيجية الجديدة لجامعة كاوست نقطة إلهام وانطلاق جديد

الاستراتيجية الجديدة لجامعة كاوست نقطة إلهام وانطلاق جديد

المؤتمرات العمرانية بهرجة إعلامية دون نتائج ملموسة

المؤتمرات العمرانية بهرجة إعلامية دون نتائج ملموسة

واستمعت لجنة تحكيم التصفيات الأولية في جلستها الافتتاحية مساء اليوم الجمعة إلى 18 متسابقًا من 18 دولة في عدد من فروع المسابقة، في حين تُكمل عملها غدًا السبت خلال فترتيْن صباحية ومسائية.

جدير بالذكر أنه يشارك في المسابقة الدولية متسابقون من 117 دولة، وتبلغ جوائزها 4 ملايين ريال حيث يتنافسون على أفرع المسابقة الخمسة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ
الرياضة

ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن...

الرياضة
جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس
آخر الاخبار

جدة تستضيف الجولة العالمية للجيل الجديد للتنس

آخر الاخبار
مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال
الرياضة

مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال

الرياضة
وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

وظائف
6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس
السعودية اليوم

6 أعراض تنبهك للإصابة بضربة الشمس

السعودية اليوم
مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض
السعودية اليوم

مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار...

السعودية اليوم
زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط أجواء روحانية
السعودية اليوم

زوار الروضة الشريفة يلتقطون الصور التذكارية وسط...

السعودية اليوم
طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري
السعودية اليوم

طريقة سعودية مبتكرة لتشخيص الجلطات ومرض السكري

السعودية اليوم