انطلاق الدوري السعودي الرديف اليوم

تنطلق، اليوم الأحد، منافسات النسخة الثانية من بطولة الدوري السعودي الرديف لموسم 2023\ 2024، بمشاركة 7 أندية.

انطلاق النسخة الثانية اليوم

وتشهد منافسات النسخة الجديد من بطولة الدوري السعودي الرديف مشاركة 7 فرق من دوري روشن، وهي؛ الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الخليج والوحدة.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد نظيره الخليج، عند الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في أولى مباريات البطولة بالموسم الرياضي الجديد.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية، عن حكام مباراة الفيحاء ضد الخليج اليوم، حيث سيقود إبراهيم الجريس المواجهة، ويساعده علي عجيبي وماهر هادي، مصطفى الدليم حكمًا رابعًا، إبراهيم الحقوي حكم الفيديو، ويساعده عبدالله الشهري.

نظام الدوري السعودي الرديف

وتحصل الأندية المشاركة في الدوري السعودي الرديف للموسم الجديد على مبلغ 5 ملايين ريال تمثل الدعم للمشاركة، بجانب رفع عدد اللاعبين المسجلين بالفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.

وتُقام منافسات الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين بنظام الذهاب والإياب، مرادفة لمباريات دوري روشن للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد نجح في التتويج بلقب النسخة الأولى من بطولة الدوري الرديف، والذي شهد مشاركة 7 أندية أيضًا، هي؛ فارس الدهناء، الشباب، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.