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تُقام منافساته على 14 جولة

انطلاق الدوري السعودي للسيدات 13 أكتوبر

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
انطلاق الدوري السعودي للسيدات 13 أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولتي الدوري السعودي للسيدات، ودوري الدرجة الأولى.

نظام الدوري السعودي للسيدات والدرجة الأولى

وحدد اتحاد الكرة، يوم 13 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق النسخة الثانية من الدوري السعودي للسيدات، بمشاركة 8 فرق وهي النصر، الهلال، الشباب، الاتحاد، الأهلي، شعلة الشرقية، الرياض، القادسية “المتحد سابقًا”.

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ومن المقرر أن تُقام منافسات الدوري السعودي للسيدات في نسخته الثانية بنظام الذهاب والإياب، حيث يبلغ عدد المباريات 56 مباراة على مدى 14 جولة.

الدوري الممتاز للسيدات
شعار البطولة – المصدر @saff_wfd

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 30 فريقًا سيتم توزيعها على 6 مناطق، على أن ينطلق الدوري في شهر نوفمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب مناطقيًا.

وسيتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى من خلال الأدوار النهائية التي ستُقام بنظام خروج المغلوب والتي تقام بين المتأهلين من دور المجموعات، على أن يتم صعود الثلاث مراكز الأولى إلى الدوري السعودي للسيدات في النسخة التالية، ويهبط صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأدنى.

دوري السيدات
شعار البطولتين – المصدر saff

نجاح النسخة الأولى

ومن جانبها، أكدت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، لمياء بنت إبراهيم بن بهيان على أن النجاح الكبير الذي حظي به الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى في موسمه الأول لم يكُن ليأتي لولا الدعم السخي من القيادة الرشيدة لقطاع كرة القدم بشكل عام وكرة القدم النسائية بشكل خاص، مشيدة بالجهد الكبير الذي يبذله الاتحاد في سبيل تطوير منظومة كرة القدم النسائية.

وأضافت: “نجاح الموسم الأول كان دافعًا لرفع الطموحات في ثاني مواسم الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى، مؤكدةً على أن الموسم الثاني سيشهد العديد من التطورات التي ستسهم في رفع الجودة وتطوير كافة النواحي التي تتعلق بمنافسات كرة القدم النسائية، وهو ما سينعكس إيجابًا على المنتخب الوطني في الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة”.

سيدات النصر أبطال الدوري 1
جانب من تتويج الفريق – المصدر @Alnassr_SG

وأشادت مدير إدارة كرة القدم النسائية، عالية بنت عبدالعزيز الرشيد على المستوى الفني الذي ظهر به الموسم الأول من الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى، مشيرةً إلى أن الهدف الأسمى هو رفع مستوى المنافسة، وبذل كل ما يمكن من أجل تطوير الإمكانيات الفنية والبدنية للاعبات، مما سينعكس على تطور مستوى الدوري والمنتخبات الوطنية.

ونجح النصر في التتويج بلقب الموسم الأول من الدوري السعودي للسيدات بعد حصوله على 35 نقطة من 11 فوزًا وتعادلين وخسارة وحيدة، فيما حقق الرياض لقب دوري الدرجة الأولى، وصعد لدوري الممتاز بعد الفوز على فريق المتحد في المباراة النهائية.

سيدات النصر أبطال الدوري 1
جانب من تتويج الفريق – المصدر @Alnassr_SG

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