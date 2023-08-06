انطلاق المقابلات الشخصية للمرشحين على الوظائف التعليمية بالرياض

انطلقت اليوم الأحد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد المكاني على وظيفة معلم ممارس.

استقبال المرشحين للوظائف التعليمية

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع قد وجه بوضع خطة زمنية لاستقبال المرشحين والمرشحات وفق التخصصات المطلوبة وتسهيل إجراءات المقابلات الشخصية متمنياً التوفيق والسداد لجميع المتقدمين والمتقدمات.

وتمنى الزارع خلال تفقده مقر المقابلات الشخصية للمرشحين التوفيق لخدمة المجتمع التعليمي.

إجراء المقابلات الشخصية

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالسلام الثميري أن اللجنة الإشرافية للتوظيف التعاقدي لـ الوظائف التعليمية شكلت لجاناً لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين وفق جدول زمني محدد حسب توجيه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض.

وأشار الثميري إلى أن الإدارة عملت على تهيئة مقر المقابلات الشخصية ووضعت خطة لاستقبال وإرشاد المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية وفق الجدول الزمني المحدد عبر إرسال رسائل نصية للمرشحين تتضمن التاريخ ووقت المقابلة ومكانها.