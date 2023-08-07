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بجميع فروع المملكة بدعم من مؤسسة صالح كامل الإنسانية

انطلاق برنامج أهّل لتطوير المهارات المهنية والشخصية لأبناء إخاء

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٠ مساءً
انطلاق برنامج أهّل لتطوير المهارات المهنية والشخصية لأبناء إخاء
المواطن - فريق التحرير

بدعم من مؤسسة صالح كامل الإنسانية انطلقت الدورات التدريبية لمبادرة “ أهّل” لتدريب الأبناء وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تطوير المهارات المهنية والشخصية للأيتام، وذلك في فروع المؤسسة بمنطقة الرياض والقصيم وجازان وعسير والمدينة المنورة وجدة.

الهدف من البرنامج

ويهدف البرنامج الذي نفذته إحدى الشركات المتخصصة والمعتمدة في التدريب والتأهيل إلى إكساب الأبناء الأيتام جدارات جديدة بناء على تحليل جدارات ” مابس “، وتطوير المهارات المكتسبة في ضوء موضوعات البرنامج المخصصة لاحتياجات المستفيدين ومن ضمنها ” إدارة الوقت والتعاون وحل المشكلات ومهارات اتخاذ القرارات، وتضمنت محاور البرنامج اكتساب جدارة التخطيط، وجدارة الوعي المالي، وجدارة الالتزام، إضافة إلى إقامة تطبيقات وورش جماعية متنوعة.

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الحقائق التدريبية

وتضمنت الحقائب التدريبية التي تستمر لمدة 5 أيام متتالية على حزمة من الجدارات وفقاً للاحتياجات التدريبية وهي جدارة صناعة القرار تقام خلالها دورة تدريبية بعنوان “حل المشكلات واتخاذ القرارات”، وجدارة التواصل يتم خلالها إقامة دورة “مهارات التعامل مع الآخرين وفنون التواصل والحوار” وجدارة التنفيذ تتضمن دورة “إدارة وجودة العمل ” وجدارة التسويق وتتضمن دورة “أساسيات التسويق الفعال”، إضافة إلى جدارة التنمية المهنية وتتضمن دورة “التطوير المهني والتعلم المستمر”

ويأتي هذا البرنامج استمراراً للدعم المقدم من قبل مؤسسة صالح كامل الإنسانية ضمن مشروع بيوت صالح كامل النموذجية للأيتام الذي تضمن دعـم تأثيـث البيوت النموذجية في إخاء، إضافة إلى برامج التمكين لمستفيدي البيـوت النموذجية من الأيتام في كافة فروع المؤسسة.

من جانبه قدّم المهندس عمر بن عبد الرحمن الحسين الرئيس التنفيذي لإخاء شكره وتقديره لمؤسسة صالح كامل الإنسانية الشريك الاستراتيجي للمؤسسة لدورهم الفاعل في المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التكامل لتمكين الأيتام، والمساهمة بتحسين جودة حياتهم، ونقلهم من الرعوية إلى المنتجة تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030.

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