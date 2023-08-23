انطلاق ثالث جولات دوري روشن غدًا بـ5 مباريات

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تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بـ5 مواجهات، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
وتبدأ الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي ضد الوحدة، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل.
وتُقام 4 مباريات عند الساعة التاسعة مساء، حيث يحل الهلال ضيفًا على الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويُلاقي الاتفاق نظيره الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
ويلعب الأهلي ضد الأخدود على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ويُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره الرياض، على استاد الأمير فيصل بن فهد.
على الجانب الآخر، جاء ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الثالثة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الأهلي والاتفاق، ثم الهلال بـ4 نقاط، متساويًا مع الفتح، الفيحاء، التعاون والرياض.
ويتواجد الوحدة في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، متساويًا مع أبها والطائي، ويحتل ضمك المركز الـ12 برصيد بنقطة واحدة، متساويًا مع كل من؛ الشباب والأخدود، ثم النصر، بالتساوي مع الرائد، الخليج والحزم.